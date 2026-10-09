DC LGBTQ Nightlife Guide: October 10-18, 2026

Plan your next night out with our weekly nightlife listings, organized by day. Venue addresses, websites, and Instagram links appear below the schedule.
Listings are provided by participating venues and are subject to change. Metro Weekly makes every effort to ensure accuracy but is not responsible for errors or schedule changes. Check with venues for the latest details.
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A League of Her Own
Local DJs and dancing • 21+ • No Cover
Bunker
Lights Out Swimsuit Party, 10pm-3:30am • Progressive Tribal House with DJ Juanse • $6 drinks, 10-11pm • 21+ • $20 Cover starting at 11pm
Crush Dance Bar
Open 2pm-3am • DJs Alex Love & Sidekick, 10pm • $3 vodka, 10-11pm • 21+ • No Cover
Green Lantern
Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • 21+ • No Cover
JR.’s Bar
Open 1pm-late • Showtunes Replay, 5-9pm • Gay Guy Music Video Night, Spooky Edition, 9pm • 21+ • No Cover
Number Nine
Open 2pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • Latin Happy Hour upstairs, hosted by Mari Con Carne with DJ Alvamp, 4-9pm • 21+ • No Cover
Pitchers
Food, video games and outdoor patios • Local DJs • 21+ • No Cover
Trade
Open 2pm • XL Happy Hour, 2-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • CLASH drag show, hosted by Tatianna and Crimsyn with rotating performers, 11pm • DJ CAKEPOP! in the Shark Tank • 21+ • No Cover
Crush Dance Bar
Open 2pm-1am • Hot Dog Sunday with DJ Matt Bailer • $9 Crushes and Tito’s all day • Free hot dogs while supplies last • 21+ • No Cover
Green Lantern
Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Karaoke with Kevin, 9:30pm • Shirtless upstairs, 10-11pm • 21+ • No Cover
JR.’s Bar
Open 1pm-late • Sunday Funday: $4 Skyy and $4 Truly draft all day • King of Drag watch party, hosted by Baphomette, 9pm • 21+ • No Cover
Number Nine
Open 2pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • 21+ • No Cover
Pitchers
Showtunes, 2-8pm • Televised sports • $6 drafts and six wings for $6 • 21+ • No Cover
Trade
Open 2pm • XL Happy Hour, 2-9 pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • CHURCH in Trade Classic, 9pm • 21+ • No Cover
Green Lantern
Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Karaoke with Marcus, 9:30pm • 21+ • No Cover
JR.’s Bar
Open 2pm-late • Weekday Happy Hour, 4-8pm: $5 rail drinks • Musical Mondays Showtunes, 9pm-late • $4 draft beer and $4 Truly draft • 21+ • No Cover
Number Nine
Open 5pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • 21+ • No Cover
Trade
Open 5pm • XL Happy Hour, 5-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • 21+ • No Cover
Crush Dance Bar
Open 5pm-midnight • All-day Happy Hour: $6 well drinks; $9 Crushes, Tito’s, pitchers of beer and NUTRL • Trivia hosted by J Street Trivia, 7pm • 21+ • No Cover
Green Lantern
Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Latin Karaoke with Flavio, 9:30pm • 21+ • No Cover
JR.’s Bar
Open 4pm-late • Weekday Happy Hour, 4-8pm: $5 rail drinks • Flashback retro music with Jason Royce and free Goldilocks Trivia, 8pm-late • $9 specialty cocktails; $4 draft beer and draft Truly • 21+ • No Cover
Number Nine
Open 5pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • 21+ • No Cover
Trade
Open 5pm • XL Happy Hour, 5-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • 21+ • No Cover
Crush Dance Bar
Open 5pm-midnight • Happy Hour until 8pm: $6 well drinks; $9 Crushes, Tito’s, pitchers of beer and NUTRL • Drag Bingo with Lena Lett and Tula • Music by DJ Jason Royce, 8pm • $6 well drinks, 10pm-midnight • 21+ • No Cover
Green Lantern
Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Karaoke with Jonathon, 9:30pm • 21+ • No Cover
JR.’s Bar
Open 4pm-late • Weekday Happy Hour, 4-8pm: $5 rail drinks • Survivor Season 51 watch party, 8pm • 21+ • No Cover
Number Nine
Open 5pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • 21+ • No Cover
Pitchers
Half-price burger night • Televised sports • 21+ • No Cover
Trade
Open 5pm • XL Happy Hour, 5-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • Chaotica improv drag show in Trade Classic, 9pm • MX. TRADE Competition in Trade Classic, 10pm • 21+ • No Cover
A League of Her Own
LezzBingo with prizes and video games • Drag show afterward • 21+ • No Cover
Crush Dance Bar
Open 5pm-2am • Happy Hour until 8pm: $6 well drinks; $9 Crushes, Tito’s, pitchers of beer and NUTRL • Eating Out: Oral Sex for Vulvas, 7:30-9pm • DJ, 10pm • Throwdown Thursday Drag Show hosted by Venetian, 10:30pm • $3 vodka, 10-11pm; $6 well drinks, 10pm-midnight • 21+ • No Cover
Green Lantern
Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Shirtless patrons drink free, 10-11pm • Free drink for patrons in underwear, midnight-12:30am • 21+ • No Cover
JR.’s Bar
Open 4pm-late • Weekday Happy Hour, 4-8pm: $5 rail drinks • 21+ • No Cover
Number Nine
Open 5pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • 21+ • No Cover
Pitchers
Thirst Trap Thursday drag show with Cake Pop • Trivia with Crimsyn • Gaming, food, and outdoor patios • 21+ • No Cover
Trade
Open 5pm • XL Happy Hour, 5-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • TIBURON in the Shark Tank, 9pm • 21+ • No Cover
A League of Her Own
Local DJs and dancing • Pretty Boi Drag Show, 9:30pm • 21+ • No Cover
Crush Dance Bar
Open 5pm-3am • Happy Hour until 8pm: $6 well drinks; $9 Crushes, Tito’s, pitchers of beer and NUTRL • Grizzly Bear Happy Hour, 6pm • DJ Matt Bailer, 10pm • $3 vodka, 10-11pm • 21+ • No Cover
Green Lantern
Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • 21+ • No Cover
JR.’s Bar
Open 4pm-late • Weekday Happy Hour, 4-8pm: $5 rail drinks • Vitamin C drag show, hosted by Citrine the Queen, 10pm • 21+ • No Cover
Number Nine
Open 4pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • 21+ • No Cover
Pitchers
Five rooms, video games, DJs and dancing • Food and outdoor patios • Drag king show, 10pm • 21+ • No Cover
Trade
Open 5pm • XL Happy Hour, 5-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • Free pizza and $8 pitchers of beer • The Jax & Evry Show, hosted by Evry Pleasure and Jaxknife Complex, 7pm • RuPaul’s Drag Race viewing, 8pm • WTF Friday with DJs WESSTHEDJ and Ed Bailey in the Shark Tank and rotating guest DJs in Trade Classic • 21+ • No Cover
A League of Her Own
Local DJs and dancing • 21+ • No Cover
Crush Dance Bar
Open 2pm-3am • DJs Alex Love & b_x_r_n_x_r_d, 10pm • $3 vodka, 10-11pm • 21+ • No Cover
Green Lantern
Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • 21+ • No Cover
JR.’s Bar
Open 1pm-late • Showtunes Replay, 5-9pm • Con Acento, Latinx Drag and Dance Party, hosted by Evry Pleasure, 9:30pm • 21+ • No Cover
Number Nine
Open 2pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • Latin Happy Hour upstairs, hosted by Mari Con Carne with DJ Alvamp, 4-9pm • 21+ • No Cover
Pitchers
Food, video games and outdoor patios • DCFM, 2-6pm • Local DJs • 21+ • No Cover
Trade
Open 2pm • XL Happy Hour, 2-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • CLASH drag show, hosted by Tatianna and Crimsyn with rotating performers, 11pm • SWEET SPOT in the Shark Tank • 21+ • No Cover
Crush Dance Bar
Open 2pm-1am • Hot Dog Sunday with DJ Matt Bailer • $9 Crushes and Tito’s all day • Free hot dogs while supplies last • 21+ • No Cover
Green Lantern
Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Karaoke with Kevin, 9:30pm • Shirtless upstairs, 10-11pm • 21+ • No Cover
JR.’s Bar
Open 1pm-late • Sunday Funday: $4 Skyy and $4 Truly draft all day • King of Drag watch party, hosted by Baphomette, 9pm • 21+ • No Cover
Number Nine
Open 2pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • 21+ • No Cover
Pitchers
Showtunes, 2-8pm • Televised sports • $6 drafts and six wings for $6 • 21+ • No Cover
Trade
Open 2pm • XL Happy Hour, 2-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • Official Stonewall Kickball Afterparty in the Shark Tank, 4-8pm • 21+ • No Cover
A League of Her Own
2319 18th St. NW
www.alohodc.com
IG: @alohodc
Bunker
2001 14th St. NW
www.bunkerdc.com
IG: @bunkerclubdc
Crush Dance Bar
2007 14th St. NW
www.crushbardc.com
IG: @crushdancebar
Green Lantern
1335 Green Ct. NW
202-347-4533
www.greenlanterndc.com
IG: @greenlantern1335
JR.’s Bar
1519 17th St. NW
www.jrsbardc.com
IG: @jrs_bar_dc
Number Nine
1435 P St. NW
www.numberninedc.com
IG: @numberninedc
Pitchers
2317 18th St. NW
www.pitchersbardc.com
IG: @pitchersdc
Trade
1410 14th St. NW
www.tradebardc.com
IG: @tradebardc
Featured Scene: Photos from Pitchers — Saturday, Oct. 3, 2026
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