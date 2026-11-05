The Week in DC LGBTQ Nightlife: Nov. 6-15, 2026

Here’s what’s happening at D.C.’s LGBTQ bars from Friday, Nov. 6 through Sunday, Nov. 15, 2026.

This week’s featured Scene: The 38th Annual Miss Adams Morgan Pageant, Saturday, Oct. 31, 2026. Photos: Judy Schloss.

Listings are provided by participating venues and are subject to change. Metro Weekly makes every effort to ensure accuracy but is not responsible for errors or schedule changes. Check with venues for the latest details.

Friday, Nov. 6

A League of Her Own

Local DJs and dancing • 21+ • No Cover

Crush Dance Bar

Open 5pm-3am • Happy Hour until 8pm: $6 well drinks; $9 Crushes, Tito’s, pitchers of beer and NUTRL • DJs Majr and Matt Bailer, 10pm • $3 vodka, 10-11pm • 21+ • No Cover

Green Lantern

Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Davon Hamilton’s First Friday Underwear Party with DJ Honey, 10pm • 21+ • $10 Cover

JR.’s Bar

Open 4pm-late • Weekday Happy Hour, 4-8pm: $5 rail drinks • Vitamin C drag show, hosted by Citrine the Queen, 10pm • 21+ • No Cover

Number Nine

Open 4pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 8pm and receive the second before 9pm • 21+ • No Cover

Pitchers

Five bars, video games, DJs and dancing • Food and outdoor patios • Happy Hour, 5-8pm • 21+ • No Cover

Trade

Open 5pm • XL Happy Hour, 5-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • Free pizza and $8 pitchers of beer • The Jax & Evry Show, hosted by Evry Pleasure and Jaxknife Complex, 7pm • RuPaul’s Drag Race viewing, 8pm • WTF Friday with DJs WESSTHEDJ and Ed Bailey in the Shark Tank and rotating guest DJs in Trade Classic • 21+ • No Cover

Violet

Open 5pm-2am • Happy Hour, 5-8pm: $7 martinis, Manhattans and Old Fashioneds; $2 off select cocktails; $7 beers and wines • 21+ • No Cover

Venue details • Back to dates

Saturday, Nov. 7

A League of Her Own

Local DJs and dancing • 21+ • No Cover

Crush Dance Bar

Open 2pm-3am • DJs Alex Love and Sidekick, 10pm • $3 vodka, 10-11pm • 21+ • No Cover

Green Lantern

Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Rewind Request with DJ Darryl Strickland, 9pm • 21+ • No Cover

JR.’s Bar

Open 1pm-late • Showtunes Replay, 5-9pm • Gay Guy Music Video Night, 9pm-late • 21+ • No Cover

Number Nine

Open 2pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • Latin Happy Hour upstairs, hosted by Mari Con Carne with DJ Gaston, 4-9pm • Latin Late Night with DJ Alvamp • 21+ • No Cover

Pitchers

Five bars, video games and outdoor patios • Kitchen open late until 1:30am • Local DJs • Adams Morgan’s PorchFest, 12-6pm: live music, good food and tons of patio space at Pitchers • 21+ • No Cover

Trade

Open 2pm • XL Happy Hour, 2-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • Clash Drag Show, hosted by Tatianna and Crimsyn with rotating performers, 11pm • Peach Pit Plus ’90s Dance Party • 21+ • No Cover

Violet

Open 2pm-2am • Karaoke, 9pm • 21+ • No Cover

Venue details • Back to dates

Sunday, Nov. 8

Crush Dance Bar

Open 2pm-1am • Hot Dog Sunday with DJ Matt Bailer • $9 Crushes and Tito’s all day • Free hot dogs while supplies last • 21+ • No Cover

Green Lantern

Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Karaoke with Kevin, 9:30pm • Shirtless upstairs, 10-11pm • 21+ • No Cover

JR.’s Bar

Open 1pm-late • Sunday Funday: $4 Skyy and $4 Truly draft all day • King of Drag Grand Finale Watch Party, hosted by Baphomette, 9pm • 21+ • No Cover

Number Nine

Open 2pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • 21+ • No Cover

Pitchers

Showtunes, 12-6pm • Televised sports • $13 pizza and drink combo • Close at midnight • 21+ • No Cover

Trade

Open 2pm • XL Happy Hour, 2-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • Kink Sunday with the men of BLUF • 21+ • No Cover

Violet

Open 2pm-midnight • 21+ • No Cover

Venue details • Back to dates

Monday, Nov. 9

Green Lantern

Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Karaoke with Marcus, 9:30pm • 21+ • No Cover

JR.’s Bar

Open 2pm-late • Weekday Happy Hour, 4-8pm: $5 rail drinks • Musical Mondays Showtunes, 9pm-late • $4 draft beer and $4 Truly draft • 21+ • No Cover

Number Nine

Open 5pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • 21+ • No Cover

Trade

Open 5pm • XL Happy Hour, 5-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • Gay Ass Trivia with host Tammy Kay • 21+ • No Cover

Violet

Open 5-11pm • Happy Hour, 5-8pm: $7 martinis, Manhattans and Old Fashioneds; $2 off select cocktails; $7 beers and wines • 21+ • No Cover

Venue details • Back to dates

Tuesday, Nov. 10

Crush Dance Bar

Open 5pm-midnight • All-day Happy Hour: $6 well drinks; $9 Crushes, Tito’s, pitchers of beer and NUTRL • Trivia hosted by J Street Trivia, 7pm • 21+ • No Cover

Green Lantern

Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Latin Karaoke with Flavio, 9:30pm • 21+ • No Cover

JR.’s Bar

Open 4pm-late • Weekday Happy Hour, 4-8pm: $5 rail drinks • Flashback retro music with Jason Royce and free Goldilocks Trivia, 8pm-late • $9 specialty cocktails; $4 draft beer and draft Truly • 21+ • No Cover

Number Nine

Open 5pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • 21+ • No Cover

Trade

Open 5pm • XL Happy Hour, 5-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • Dragula Viewing Party, 8pm • 21+ • No Cover

Violet

Open 5-11pm • Happy Hour, 5-8pm: $7 martinis, Manhattans and Old Fashioneds; $2 off select cocktails; $7 beers and wines • The Echinacea Monroe Show, 7pm • 21+ • No Cover

Venue details • Back to dates

Wednesday, Nov. 11

Crush Dance Bar

Open 5pm-midnight • Happy Hour until 8pm: $6 well drinks; $9 Crushes, Tito’s, pitchers of beer and NUTRL • Drag Bingo with Lena Lett and Tula • Music by DJ Jason Royce, 8pm • $6 well drinks, 10pm-midnight • 21+ • No Cover

Green Lantern

Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Karaoke with Jonathon, 9:30pm • 21+ • No Cover

JR.’s Bar

Open 4pm-late • Weekday Happy Hour, 4-8pm: $5 rail drinks • Survivor Season 51 watch party, 8pm • 21+ • No Cover

Number Nine

Open 5pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • 21+ • No Cover

Pitchers

Half-price burger night • Televised sports • Drag Jeopardy • 21+ • No Cover

Trade

Open 5pm • XL Happy Hour, 5-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • Chaotica Improv Drag Show • Mx. Trade Competition • 21+ • No Cover

Violet

Open 5-11pm • Happy Hour, 5-8pm: $7 martinis, Manhattans and Old Fashioneds; $2 off select cocktails; $7 beers and wines • 21+ • No Cover

Venue details • Back to dates

Thursday, Nov. 12

A League of Her Own

LezzBingo with prizes and video games • Drag show afterward • 21+ • No Cover

Crush Dance Bar

Open 5pm-2am • Happy Hour until 8pm: $6 well drinks; $9 Crushes, Tito’s, pitchers of beer and NUTRL • Feral Gay Time, 10pm • Throwdown Thursday Drag Show hosted by Venetian, 10:30pm • $3 vodka, 10-11pm; $6 well drinks, 10pm-midnight • 21+ • No Cover

Green Lantern

Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Shirtless patrons drink free, 10-11pm • Free drink for patrons in underwear, midnight-12:30am • 21+ • No Cover

JR.’s Bar

Open 4pm-late • Weekday Happy Hour, 4-8pm: $5 rail drinks • 21+ • No Cover

Number Nine

Open 5pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • 21+ • No Cover

Pitchers

Thirst Trap Thursday drag show with Cake Pop • Trivia with Crimsyn • Gaming, food, and outdoor patios • 21+ • No Cover

Trade

Open 5pm • XL Happy Hour, 5-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • Sleaze Dance Party • 21+ • No Cover

Violet

Open 5-11pm • Happy Hour, 5-8pm: $7 martinis, Manhattans and Old Fashioneds; $2 off select cocktails; $7 beers and wines • Live Jazz Karaoke with DC’s Different Drummers, 7:30pm • 21+ • No Cover

Venue details • Back to dates

Friday, Nov. 13

A League of Her Own

Local DJs and dancing • 21+ • No Cover

Crush Dance Bar

Open 5pm-3am • Happy Hour until 8pm: $6 well drinks; $9 Crushes, Tito’s, pitchers of beer and NUTRL • $3 vodka, 10-11pm • 21+ • No Cover

Green Lantern

Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Yes Daddy with DJ Popperz and GoGo Dancers, 10pm • 21+ • No Cover

JR.’s Bar

Open 4pm-late • Weekday Happy Hour, 4-8pm: $5 rail drinks • Bear Happy Hour, 6-9pm, Featured Drink Specials • Vitamin C drag show, hosted by Citrine the Queen, 10pm • 21+ • No Cover

Number Nine

Open 4pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 8pm and receive the second before 9pm • 21+ • No Cover

Pitchers

Five bars, video games, DJs and dancing • Food and outdoor patios • 21+ • No Cover

Trade

Open 5pm • XL Happy Hour, 5-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • Free pizza and $8 pitchers of beer • The Jax & Evry Show, hosted by Evry Pleasure and Jaxknife Complex, 7pm • RuPaul’s Drag Race viewing, 8pm • WTF Friday with DJs WESSTHEDJ and Ed Bailey in the Shark Tank and rotating guest DJs in Trade Classic • 21+ • No Cover

Violet

Open 5pm-2am • Happy Hour, 5-8pm: $7 martinis, Manhattans and Old Fashioneds; $2 off select cocktails; $7 beers and wines • Backbone Comedy Show, 7pm (ticketed; links on website and Instagram) • 21+ • No Cover

Venue details • Back to dates

Saturday, Nov. 14

A League of Her Own

Local DJs and dancing • 21+ • No Cover

Crush Dance Bar

Open 2pm-3am • Cobalt Reunion Party: Schedule and details at crushbardc.com/cobalt • 21+ • No Cover

Green Lantern

Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Shag by Grizzly with DJ Sidekick, 10pm • 21+ • No Cover

JR.’s Bar

Open 1pm-late • Showtunes Replay, 5-9pm • 21+ • No Cover

Number Nine

Open 2pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • Latin Happy Hour upstairs, hosted by Mari Con Carne with DJ Alvamp, 4-9pm • DJ Khelan Bhatia Late Night • 21+ • No Cover

Pitchers

Five bars, video games and outdoor patios • Kitchen open late until 1:30am • Local DJs • 21+ • No Cover

Trade

Open 2pm • XL Happy Hour, 2-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • Clash Drag Show, hosted by Tatianna and Crimsyn with rotating performers, 11pm • Close Friends Party by Glitterati • 21+ • No Cover

Violet

Open 2pm-2am • Karaoke, 9pm • 21+ • No Cover

Venue details • Back to dates

Sunday, Nov. 15

Crush Dance Bar

Open 2pm-1am • Hot Dog Sunday with DJ Matt Bailer • $9 Crushes and Tito’s all day • Free hot dogs while supplies last • 21+ • No Cover

Green Lantern

Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Karaoke with Kevin, 9:30pm • Shirtless upstairs, 10-11pm • 21+ • No Cover

JR.’s Bar

Open 1pm-late • Sunday Funday: $4 Skyy and $4 Truly draft all day • Sunday Scaries Drag Show, hosted by Baphomette, 7pm • 21+ • No Cover

Number Nine

Open 2pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • 21+ • No Cover

Pitchers

Showtunes, 12-6pm • Televised sports • $13 pizza and drink combo • Close at midnight • 21+ • No Cover

Trade

Open 2pm • XL Happy Hour, 2-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • 21+ • No Cover

Violet

Open 2pm-midnight • 21+ • No Cover

Venue details • Back to dates

Participating Venues

A League of Her Own

2319 18th St. NW

www.alohodc.com

IG: @alohodc

Crush Dance Bar

2007 14th St. NW

www.crushbardc.com

IG: @crushdancebar

Green Lantern

1335 Green Ct. NW

202-347-4533

www.greenlanterndc.com

IG: @greenlantern1335

JR.’s Bar

1519 17th St. NW

www.jrsbardc.com

IG: @jrs_bar_dc

Number Nine

1435 P St. NW

www.numberninedc.com

IG: @numberninedc

Pitchers

2317 18th St. NW

www.pitchersbardc.com

IG: @pitchersdc

Trade

1410 14th St. NW

www.tradebardc.com

IG: @tradebardc

Violet

2014 9th St. NW

410-980-2970

www.violetbardc.com

IG: @Violetgaybardc

Jump to a day: Friday, Nov. 6 • Saturday, Nov. 7 • Sunday, Nov. 8 • Monday, Nov. 9 • Tuesday, Nov. 10 • Wednesday, Nov. 11 • Thursday, Nov. 12 • Friday, Nov. 13 • Saturday, Nov. 14 • Sunday, Nov. 15

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