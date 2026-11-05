The Week in DC LGBTQ Nightlife: Nov. 6-15, 2026

Here’s what’s happening at D.C.’s LGBTQ bars from Friday, Nov. 6 through Sunday, Nov. 15, 2026.
This week’s featured Scene: The 38th Annual Miss Adams Morgan Pageant, Saturday, Oct. 31, 2026. Photos: Judy Schloss.
Listings are provided by participating venues and are subject to change. Metro Weekly makes every effort to ensure accuracy but is not responsible for errors or schedule changes. Check with venues for the latest details.
A League of Her Own
Local DJs and dancing • 21+ • No Cover
Crush Dance Bar
Open 5pm-3am • Happy Hour until 8pm: $6 well drinks; $9 Crushes, Tito’s, pitchers of beer and NUTRL • DJs Majr and Matt Bailer, 10pm • $3 vodka, 10-11pm • 21+ • No Cover
Green Lantern
Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Davon Hamilton’s First Friday Underwear Party with DJ Honey, 10pm • 21+ • $10 Cover
JR.’s Bar
Open 4pm-late • Weekday Happy Hour, 4-8pm: $5 rail drinks • Vitamin C drag show, hosted by Citrine the Queen, 10pm • 21+ • No Cover
Number Nine
Open 4pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 8pm and receive the second before 9pm • 21+ • No Cover
Pitchers
Five bars, video games, DJs and dancing • Food and outdoor patios • Happy Hour, 5-8pm • 21+ • No Cover
Trade
Open 5pm • XL Happy Hour, 5-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • Free pizza and $8 pitchers of beer • The Jax & Evry Show, hosted by Evry Pleasure and Jaxknife Complex, 7pm • RuPaul’s Drag Race viewing, 8pm • WTF Friday with DJs WESSTHEDJ and Ed Bailey in the Shark Tank and rotating guest DJs in Trade Classic • 21+ • No Cover
Violet
Open 5pm-2am • Happy Hour, 5-8pm: $7 martinis, Manhattans and Old Fashioneds; $2 off select cocktails; $7 beers and wines • 21+ • No Cover
A League of Her Own
Local DJs and dancing • 21+ • No Cover
Crush Dance Bar
Open 2pm-3am • DJs Alex Love and Sidekick, 10pm • $3 vodka, 10-11pm • 21+ • No Cover
Green Lantern
Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Rewind Request with DJ Darryl Strickland, 9pm • 21+ • No Cover
JR.’s Bar
Open 1pm-late • Showtunes Replay, 5-9pm • Gay Guy Music Video Night, 9pm-late • 21+ • No Cover
Number Nine
Open 2pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • Latin Happy Hour upstairs, hosted by Mari Con Carne with DJ Gaston, 4-9pm • Latin Late Night with DJ Alvamp • 21+ • No Cover
Pitchers
Five bars, video games and outdoor patios • Kitchen open late until 1:30am • Local DJs • Adams Morgan’s PorchFest, 12-6pm: live music, good food and tons of patio space at Pitchers • 21+ • No Cover
Trade
Open 2pm • XL Happy Hour, 2-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • Clash Drag Show, hosted by Tatianna and Crimsyn with rotating performers, 11pm • Peach Pit Plus ’90s Dance Party • 21+ • No Cover
Violet
Open 2pm-2am • Karaoke, 9pm • 21+ • No Cover
Crush Dance Bar
Open 2pm-1am • Hot Dog Sunday with DJ Matt Bailer • $9 Crushes and Tito’s all day • Free hot dogs while supplies last • 21+ • No Cover
Green Lantern
Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Karaoke with Kevin, 9:30pm • Shirtless upstairs, 10-11pm • 21+ • No Cover
JR.’s Bar
Open 1pm-late • Sunday Funday: $4 Skyy and $4 Truly draft all day • King of Drag Grand Finale Watch Party, hosted by Baphomette, 9pm • 21+ • No Cover
Number Nine
Open 2pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • 21+ • No Cover
Pitchers
Showtunes, 12-6pm • Televised sports • $13 pizza and drink combo • Close at midnight • 21+ • No Cover
Trade
Open 2pm • XL Happy Hour, 2-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • Kink Sunday with the men of BLUF • 21+ • No Cover
Violet
Open 2pm-midnight • 21+ • No Cover
Green Lantern
Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Karaoke with Marcus, 9:30pm • 21+ • No Cover
JR.’s Bar
Open 2pm-late • Weekday Happy Hour, 4-8pm: $5 rail drinks • Musical Mondays Showtunes, 9pm-late • $4 draft beer and $4 Truly draft • 21+ • No Cover
Number Nine
Open 5pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • 21+ • No Cover
Trade
Open 5pm • XL Happy Hour, 5-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • Gay Ass Trivia with host Tammy Kay • 21+ • No Cover
Violet
Open 5-11pm • Happy Hour, 5-8pm: $7 martinis, Manhattans and Old Fashioneds; $2 off select cocktails; $7 beers and wines • 21+ • No Cover
Crush Dance Bar
Open 5pm-midnight • All-day Happy Hour: $6 well drinks; $9 Crushes, Tito’s, pitchers of beer and NUTRL • Trivia hosted by J Street Trivia, 7pm • 21+ • No Cover
Green Lantern
Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Latin Karaoke with Flavio, 9:30pm • 21+ • No Cover
JR.’s Bar
Open 4pm-late • Weekday Happy Hour, 4-8pm: $5 rail drinks • Flashback retro music with Jason Royce and free Goldilocks Trivia, 8pm-late • $9 specialty cocktails; $4 draft beer and draft Truly • 21+ • No Cover
Number Nine
Open 5pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • 21+ • No Cover
Trade
Open 5pm • XL Happy Hour, 5-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • Dragula Viewing Party, 8pm • 21+ • No Cover
Violet
Open 5-11pm • Happy Hour, 5-8pm: $7 martinis, Manhattans and Old Fashioneds; $2 off select cocktails; $7 beers and wines • The Echinacea Monroe Show, 7pm • 21+ • No Cover
Crush Dance Bar
Open 5pm-midnight • Happy Hour until 8pm: $6 well drinks; $9 Crushes, Tito’s, pitchers of beer and NUTRL • Drag Bingo with Lena Lett and Tula • Music by DJ Jason Royce, 8pm • $6 well drinks, 10pm-midnight • 21+ • No Cover
Green Lantern
Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Karaoke with Jonathon, 9:30pm • 21+ • No Cover
JR.’s Bar
Open 4pm-late • Weekday Happy Hour, 4-8pm: $5 rail drinks • Survivor Season 51 watch party, 8pm • 21+ • No Cover
Number Nine
Open 5pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • 21+ • No Cover
Pitchers
Half-price burger night • Televised sports • Drag Jeopardy • 21+ • No Cover
Trade
Open 5pm • XL Happy Hour, 5-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • Chaotica Improv Drag Show • Mx. Trade Competition • 21+ • No Cover
Violet
Open 5-11pm • Happy Hour, 5-8pm: $7 martinis, Manhattans and Old Fashioneds; $2 off select cocktails; $7 beers and wines • 21+ • No Cover
A League of Her Own
LezzBingo with prizes and video games • Drag show afterward • 21+ • No Cover
Crush Dance Bar
Open 5pm-2am • Happy Hour until 8pm: $6 well drinks; $9 Crushes, Tito’s, pitchers of beer and NUTRL • Feral Gay Time, 10pm • Throwdown Thursday Drag Show hosted by Venetian, 10:30pm • $3 vodka, 10-11pm; $6 well drinks, 10pm-midnight • 21+ • No Cover
Green Lantern
Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Shirtless patrons drink free, 10-11pm • Free drink for patrons in underwear, midnight-12:30am • 21+ • No Cover
JR.’s Bar
Open 4pm-late • Weekday Happy Hour, 4-8pm: $5 rail drinks • 21+ • No Cover
Number Nine
Open 5pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • 21+ • No Cover
Pitchers
Thirst Trap Thursday drag show with Cake Pop • Trivia with Crimsyn • Gaming, food, and outdoor patios • 21+ • No Cover
Trade
Open 5pm • XL Happy Hour, 5-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • Sleaze Dance Party • 21+ • No Cover
Violet
Open 5-11pm • Happy Hour, 5-8pm: $7 martinis, Manhattans and Old Fashioneds; $2 off select cocktails; $7 beers and wines • Live Jazz Karaoke with DC’s Different Drummers, 7:30pm • 21+ • No Cover
A League of Her Own
Local DJs and dancing • 21+ • No Cover
Crush Dance Bar
Open 5pm-3am • Happy Hour until 8pm: $6 well drinks; $9 Crushes, Tito’s, pitchers of beer and NUTRL • $3 vodka, 10-11pm • 21+ • No Cover
Green Lantern
Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Yes Daddy with DJ Popperz and GoGo Dancers, 10pm • 21+ • No Cover
JR.’s Bar
Open 4pm-late • Weekday Happy Hour, 4-8pm: $5 rail drinks • Bear Happy Hour, 6-9pm, Featured Drink Specials • Vitamin C drag show, hosted by Citrine the Queen, 10pm • 21+ • No Cover
Number Nine
Open 4pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 8pm and receive the second before 9pm • 21+ • No Cover
Pitchers
Five bars, video games, DJs and dancing • Food and outdoor patios • 21+ • No Cover
Trade
Open 5pm • XL Happy Hour, 5-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • Free pizza and $8 pitchers of beer • The Jax & Evry Show, hosted by Evry Pleasure and Jaxknife Complex, 7pm • RuPaul’s Drag Race viewing, 8pm • WTF Friday with DJs WESSTHEDJ and Ed Bailey in the Shark Tank and rotating guest DJs in Trade Classic • 21+ • No Cover
Violet
Open 5pm-2am • Happy Hour, 5-8pm: $7 martinis, Manhattans and Old Fashioneds; $2 off select cocktails; $7 beers and wines • Backbone Comedy Show, 7pm (ticketed; links on website and Instagram) • 21+ • No Cover
A League of Her Own
Local DJs and dancing • 21+ • No Cover
Crush Dance Bar
Open 2pm-3am • Cobalt Reunion Party: Schedule and details at crushbardc.com/cobalt • 21+ • No Cover
Green Lantern
Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Shag by Grizzly with DJ Sidekick, 10pm • 21+ • No Cover
JR.’s Bar
Open 1pm-late • Showtunes Replay, 5-9pm • 21+ • No Cover
Number Nine
Open 2pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • Latin Happy Hour upstairs, hosted by Mari Con Carne with DJ Alvamp, 4-9pm • DJ Khelan Bhatia Late Night • 21+ • No Cover
Pitchers
Five bars, video games and outdoor patios • Kitchen open late until 1:30am • Local DJs • 21+ • No Cover
Trade
Open 2pm • XL Happy Hour, 2-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • Clash Drag Show, hosted by Tatianna and Crimsyn with rotating performers, 11pm • Close Friends Party by Glitterati • 21+ • No Cover
Violet
Open 2pm-2am • Karaoke, 9pm • 21+ • No Cover
Crush Dance Bar
Open 2pm-1am • Hot Dog Sunday with DJ Matt Bailer • $9 Crushes and Tito’s all day • Free hot dogs while supplies last • 21+ • No Cover
Green Lantern
Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Karaoke with Kevin, 9:30pm • Shirtless upstairs, 10-11pm • 21+ • No Cover
JR.’s Bar
Open 1pm-late • Sunday Funday: $4 Skyy and $4 Truly draft all day • Sunday Scaries Drag Show, hosted by Baphomette, 7pm • 21+ • No Cover
Number Nine
Open 2pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • 21+ • No Cover
Pitchers
Showtunes, 12-6pm • Televised sports • $13 pizza and drink combo • Close at midnight • 21+ • No Cover
Trade
Open 2pm • XL Happy Hour, 2-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • 21+ • No Cover
Violet
Open 2pm-midnight • 21+ • No Cover
A League of Her Own
2319 18th St. NW
www.alohodc.com
IG: @alohodc
Crush Dance Bar
2007 14th St. NW
www.crushbardc.com
IG: @crushdancebar
Green Lantern
1335 Green Ct. NW
202-347-4533
www.greenlanterndc.com
IG: @greenlantern1335
JR.’s Bar
1519 17th St. NW
www.jrsbardc.com
IG: @jrs_bar_dc
Number Nine
1435 P St. NW
www.numberninedc.com
IG: @numberninedc
Pitchers
2317 18th St. NW
www.pitchersbardc.com
IG: @pitchersdc
Trade
1410 14th St. NW
www.tradebardc.com
IG: @tradebardc
Violet
2014 9th St. NW
410-980-2970
www.violetbardc.com
IG: @Violetgaybardc
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