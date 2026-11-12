The Week in DC LGBTQ Nightlife: Nov. 13-22, 2026

Here’s what’s happening at D.C.’s LGBTQ bars from Friday, Nov. 13 through Sunday, Nov. 22, 2026.

This week’s featured Scene: Green Lantern, Friday, Nov. 6, 2026. Photographs by Judy Schloss.

Listings are provided by participating venues and are subject to change. Metro Weekly makes every effort to ensure accuracy but is not responsible for errors or schedule changes. Check with venues for the latest details.

Friday, Nov. 13

A League of Her Own

Local DJs and dancing • 21+ • No Cover

Bunker

Bunker Presents: TDON, 10pm • Tech house with DJ TDON (Atlanta) • $6 drinks, 10-11pm • 21+ • $10 Cover starting at 11pm

Crush Dance Bar

Open 5pm-3am • Happy Hour until 8pm: $6 well drinks; $9 Crushes, Tito’s, pitchers of beer and NUTRL • $3 vodka, 10-11pm • DJs Matt Bailer and MAJR • 21+ • No Cover

Green Lantern

Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Yes Daddy with DJ Popperz and GoGo Dancers, 10pm • 21+ • No Cover

JR.’s Bar

Open 4pm-late • Weekday Happy Hour, 4-8pm: $5 rail drinks • Bear Happy Hour, 6-9pm, Featured Drink Specials • Vitamin C drag show, hosted by Citrine the Queen, 10pm • 21+ • No Cover

Number Nine

Open 4pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 8pm and receive the second before 9pm • 21+ • No Cover

Pitchers

Five bars, video games, DJs and dancing, 10pm-3am • Food and outdoor patios • Happy Hour, 5-8pm: $5 domestic beers and $8 house wines • Prettyboi Drag King Show, 10-11pm • 21+ • No Cover

Trade

Open 5pm • XL Happy Hour, 5-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • Free pizza and $8 pitchers of beer • The Jax & Evry Show, hosted by Evry Pleasure and Jaxknife Complex, 7pm • RuPaul’s Drag Race viewing, 8pm • WTF Friday with DJs WESSTHEDJ and Ed Bailey in the Shark Tank and rotating guest DJs in Trade Classic • 21+ • No Cover

Violet

Open 5pm-2am • Happy Hour, 5-8pm: $7 martinis, Manhattans and Old Fashioneds; $2 off select cocktails; $7 beers and wines • Backbone Comedy Show, 7pm (ticketed; links on website and Instagram) • 21+ • No Cover

Venue details • Back to dates

Saturday, Nov. 14

A League of Her Own

Local DJs and dancing • 21+ • No Cover

Bunker

Dale Papi! vs Pop Divas, 10pm-3am • Pop and Latin with DJs Milko and Efe Ramirez (NYC) • $6 drinks, 10-11pm • 21+ • $10 Cover starting at 11pm

Crush Dance Bar

Open 2pm-3am • Cobalt Reunion Party: Schedule and details at crushbardc.com/cobalt • 21+ • No Cover

Green Lantern

Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Shag by Grizzly with DJ Sidekick, 10pm • 21+ • No Cover

JR.’s Bar

Open 1pm-late • Showtunes Replay, 5-9pm • 21+ • No Cover

Number Nine

Open 2pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • Latin Happy Hour upstairs, hosted by Mari Con Carne with DJ Alvamp, 4-9pm • DJ Khelan Bhatia Late Night • 21+ • No Cover

Pitchers

Five bars, video games and outdoor patios • Kitchen open late until 1:30am • Local DJs, 10pm-3am • Happy Hour, 5-8pm: $5 domestic beers and $8 house wines • 21+ • No Cover

Trade

Open 2pm • XL Happy Hour, 2-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • Clash Drag Show, hosted by Tatianna and Crimsyn with rotating performers, 11pm • Close Friends Party by Glitterati • 21+ • No Cover

Violet

Open 2pm-2am • Karaoke, 9pm • 21+ • No Cover

Venue details • Back to dates

Sunday, Nov. 15

Bunker

The Shakira Eras Night, 9pm-1:30am • Latin music with DJ Alvamp • $6 drinks, 9-10pm; $8 Cuba Libres and Spicy Aguardiente shots all night • 21+ • No Cover

Crush Dance Bar

Open 2pm-1am • Hot Dog Sunday with DJ Matt Bailer • $9 Crushes and Tito’s all day • Free hot dogs while supplies last • 21+ • No Cover

Green Lantern

Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Karaoke with Kevin, 9:30pm • Shirtless upstairs, 10-11pm • 21+ • No Cover

JR.’s Bar

Open 1pm-late • Sunday Funday: $4 Skyy and $4 Truly draft all day • Sunday Scaries Drag Show, hosted by Baphomette, 7pm • 21+ • No Cover

Number Nine

Open 2pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • 21+ • No Cover

Pitchers

Showtunes upstairs, noon-6pm • Sunday Football, noon-midnight • $13 pizza plus a rail drink, beer or soda during opening hours • Close at midnight • 21+ • No Cover

Trade

Open 2pm • XL Happy Hour, 2-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • Sisters of Perpetual Indulgence 10-Year Anniversary Party, 3pm • Dykedom Variety Show, 9pm • 21+ • No Cover

Violet

Open 2pm-midnight • 21+ • No Cover

Venue details • Back to dates

Monday, Nov. 16

Green Lantern

Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Karaoke with Marcus, 9:30pm • 21+ • No Cover

JR.’s Bar

Open 4pm-late • Weekday Happy Hour, 4-8pm: $5 rail drinks • Musical Mondays Showtunes, 9pm-late • $4 draft beer and $4 Truly draft • 21+ • No Cover

Number Nine

Open 5pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • 21+ • No Cover

Trade

Open 5pm • XL Happy Hour, 5-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • Gay Ass Trivia with host Tammy Kay • 21+ • No Cover

Violet

Open 5-11pm • Happy Hour, 5-8pm: $7 martinis, Manhattans and Old Fashioneds; $2 off select cocktails; $7 beers and wines • 21+ • No Cover

Venue details • Back to dates

Tuesday, Nov. 17

Crush Dance Bar

Open 5pm-midnight • All-day Happy Hour: $6 well drinks; $9 Crushes, Tito’s, pitchers of beer and NUTRL • Trivia hosted by J Street Trivia, 7pm • Special guest: Jeopardy contestant Dre Goins • 21+ • No Cover

Green Lantern

Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Latin Karaoke with Flavio, 9:30pm • 21+ • No Cover

JR.’s Bar

Open 4pm-late • Weekday Happy Hour, 4-8pm: $5 rail drinks • Flashback retro music with Jason Royce and free Goldilocks Trivia, 8pm-late • $9 specialty cocktails; $4 draft beer and draft Truly • 21+ • No Cover

Number Nine

Open 5pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • 21+ • No Cover

Pitchers

Happy Hour, 5-8pm: $5 domestic beers and $8 house wines • $8 Tito’s drinks and $8 loaded tots during opening hours • Karaoke, 8:30-11:30pm • 21+ • No Cover

Trade

Open 5pm • XL Happy Hour, 5-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • Dragula Viewing Party, 8pm • T4T Trans Game Show, 9:30pm • 21+ • No Cover

Violet

Open 5-11pm • Happy Hour, 5-8pm: $7 martinis, Manhattans and Old Fashioneds; $2 off select cocktails; $7 beers and wines • 21+ • No Cover

Venue details • Back to dates

Wednesday, Nov. 18

Crush Dance Bar

Open 5pm-midnight • Happy Hour until 8pm: $6 well drinks; $9 Crushes, Tito’s, pitchers of beer and NUTRL • Drag Bingo with Lena Lett and Tula • Music by DJ Jason Royce, 8pm • $6 well drinks, 10pm-midnight • 21+ • No Cover

Green Lantern

Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Karaoke with Jonathon, 9:30pm • 21+ • No Cover

JR.’s Bar

Open 4pm-late • Weekday Happy Hour, 4-8pm: $5 rail drinks • Survivor Season 51 watch party, 8pm • 21+ • No Cover

Number Nine

Open 5pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • 21+ • No Cover

Pitchers

Happy Hour, 5-8pm: $5 domestic beers and $8 house wines • Half-Price Burger Night, 5-11pm (dine-in only) • Televised sports • Buzz, Please! Drag Jeopardy hosted by Desiree, 8-10pm • 21+ • No Cover

Trade

Open 5pm • XL Happy Hour, 5-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • Monologues Spoken Word Drag Show, 7:30pm • Mx. Trade Competition, 10pm • 21+ • No Cover

Violet

Open 5-11pm • Happy Hour, 5-8pm: $7 martinis, Manhattans and Old Fashioneds; $2 off select cocktails; $7 beers and wines • 21+ • No Cover

Venue details • Back to dates

Thursday, Nov. 19

A League of Her Own

LezzBingo with prizes and video games • Drag show afterward • 21+ • No Cover

Crush Dance Bar

Open 5pm-2am • Happy Hour until 8pm: $6 well drinks; $9 Crushes, Tito’s, pitchers of beer and NUTRL • DJ Majr, 10pm • Throwdown Thursday Drag Show hosted by Venetian, 10:30pm • $3 vodka, 10-11pm; $6 well drinks, 10pm-midnight • 21+ • No Cover

Green Lantern

Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Shirtless patrons drink free, 10-11pm • Free drink for patrons in underwear, midnight-12:30am • 21+ • No Cover

JR.’s Bar

Open 4pm-late • Weekday Happy Hour, 4-8pm: $5 rail drinks • 21+ • No Cover

Number Nine

Open 5pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • 21+ • No Cover

Pitchers

Happy Hour, 5-8pm: $5 domestic beers and $8 house wines • Half-price medium pizza with a bucket purchase (five Suncruisers for $35 or five Bud Lights for $30) • Trivia hosted by Crimsyn, 8-9:30pm • Thirst Trap Thursday, 10-11:30pm, with a rotating cast of drag performers • Gaming, food, and outdoor patios • 21+ • No Cover

Trade

Open 5pm • XL Happy Hour, 5-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • 21+ • No Cover

Violet

Open 5-11pm • Happy Hour, 5-8pm: $7 martinis, Manhattans and Old Fashioneds; $2 off select cocktails; $7 beers and wines • 21+ • No Cover

Venue details • Back to dates

Friday, Nov. 20

A League of Her Own

Local DJs and dancing • 21+ • No Cover

Crush Dance Bar

Open 5pm-3am • Happy Hour until 8pm: $6 well drinks; $9 Crushes, Tito’s, pitchers of beer and NUTRL • $3 vodka, 10-11pm • DJs Keenan Orr & Kziilla • 21+ • No Cover

Green Lantern

Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Rough House with DJs Lemz and Dean Sullivan, 10pm • 21+ • $10 Cover

JR.’s Bar

Open 4pm-late • Weekday Happy Hour, 4-8pm: $5 rail drinks • Vitamin C drag show, hosted by Citrine the Queen, 10pm • 21+ • No Cover

Number Nine

Open 4pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 8pm and receive the second before 9pm • 21+ • No Cover

Pitchers

Five bars, video games, DJs and dancing, 10pm-3am • Food and outdoor patios • Happy Hour, 5-8pm: $5 domestic beers and $8 house wines • 21+ • No Cover

Trade

Open 5pm • XL Happy Hour, 5-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • Free pizza and $8 pitchers of beer • The Jax & Evry Show, hosted by Evry Pleasure and Jaxknife Complex, 7pm • RuPaul’s Drag Race viewing, 8pm • WTF Friday with DJs WESSTHEDJ and Ed Bailey in the Shark Tank and rotating guest DJs in Trade Classic • 21+ • No Cover

Violet

Open 5pm-2am • Happy Hour, 5-8pm: $7 martinis, Manhattans and Old Fashioneds; $2 off select cocktails; $7 beers and wines • 21+ • No Cover

Venue details • Back to dates

Saturday, Nov. 21

A League of Her Own

Local DJs and dancing • 21+ • No Cover

Crush Dance Bar

Open 2pm-3am • $3 vodka, 10-11pm • DJs Majr and Sidekick • 21+ • No Cover

Green Lantern

Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • BearCave with DJ Popperz and GoGo Dancers, 9pm • 21+ • No Cover

JR.’s Bar

Open 1pm-late • Showtunes Replay, 5-9pm • Con Acento, Latinx Night, hosted by Evry Pleasure, 9:30pm • 21+ • No Cover

Number Nine

Open 2pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • Latin Happy Hour upstairs, hosted by Mari Con Carne, 4-9pm • DJ Phil Reese, 9pm • 21+ • No Cover

Pitchers

Five bars, video games and outdoor patios • Kitchen open late until 1:30am • Local DJs, 10pm-3am • Happy Hour, 5-8pm: $5 domestic beers and $8 house wines • Pitch Me This Drag Show, hosted by Desiree Dik, 10:30-11:30pm • 21+ • No Cover

Trade

Open 2pm • XL Happy Hour, 2-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • Clash Drag Show, hosted by Tatianna and Crimsyn with rotating performers, 11pm • Sweet Spot, 10pm • 21+ • No Cover

Violet

Open 2pm-2am • Karaoke, 9pm • 21+ • No Cover

Venue details • Back to dates

Sunday, Nov. 22

Crush Dance Bar

Open 2pm-1am • Hot Dog Sunday with DJ Matt Bailer • $9 Crushes and Tito’s all day • Free hot dogs while supplies last • 21+ • No Cover

Green Lantern

Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Karaoke with Kevin, 9:30pm • Shirtless upstairs, 10-11pm • 21+ • No Cover

JR.’s Bar

Open 1pm-late • Sunday Funday: $4 Skyy and $4 Truly draft all day • Sunday Scaries Drag Show, hosted by Baphomette, 7pm • 21+ • No Cover

Number Nine

Open 2pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • 21+ • No Cover

Pitchers

Showtunes upstairs, noon-6pm • Sunday Football, noon-midnight • $13 pizza plus a rail drink, beer or soda during opening hours • Close at midnight • 21+ • No Cover

Trade

Open 2pm • XL Happy Hour, 2-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • 21+ • No Cover

Violet

Open 2pm-midnight • 21+ • No Cover

Venue details • Back to dates

Participating Venues

A League of Her Own

2319 18th St. NW

www.alohodc.com

IG: @alohodc

Bunker

2001 14th St. NW

www.bunkerdc.com

Crush Dance Bar

2007 14th St. NW

www.crushbardc.com

IG: @crushdancebar

Green Lantern

1335 Green Ct. NW

202-347-4533

www.greenlanterndc.com

IG: @greenlantern1335

JR.’s Bar

1519 17th St. NW

www.jrsbardc.com

IG: @jrs_bar_dc

Number Nine

1435 P St. NW

www.numberninedc.com

IG: @numberninedc

Pitchers

2317 18th St. NW

www.pitchersbardc.com

IG: @pitchersdc

Trade

1410 14th St. NW

www.tradebardc.com

IG: @tradebardc

Violet

2014 9th St. NW

410-980-2970

www.violetbardc.com

IG: @Violetgaybardc

Jump to a day: Friday, Nov. 13 • Saturday, Nov. 14 • Sunday, Nov. 15 • Monday, Nov. 16 • Tuesday, Nov. 17 • Wednesday, Nov. 18 • Thursday, Nov. 19 • Friday, Nov. 20 • Saturday, Nov. 21 • Sunday, Nov. 22

MAKE PLANS. GO OUT.

Get Metro Weekly’s Happy Hour newsletter. Sign up and find your next night out.