Metro Weekly
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The Week in DC LGBTQ Nightlife: Oct. 23-Nov. 1, 2026

Halloween parties, High Heel Race afterparties, and a new bar join this week's lineup of drag, DJs, karaoke, and happy hours.

By on October 23, 2026

JR.'s Monday Night Showtunes, Monday, Oct. 19, 2026 - Photo: Judy Schloss/Metro Weekly
JR.’s Monday Night Showtunes, Monday, Oct. 19, 2026 – Photo: Judy Schloss/Metro Weekly

Make plans. Go out. Here’s what’s happening at D.C.’s LGBTQ bars from Friday, Oct. 23 through Sunday, Nov. 1, 2026 — including DJs, drag, happy hours, High Heel Race afterparties, and Halloween celebrations.

Featured Scene: JR.’s Monday Night Showtunes — October 19, 2026. Photos by Judy Schloss.

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Listings are provided by participating venues and are subject to change. Metro Weekly makes every effort to ensure accuracy but is not responsible for errors or schedule changes. Check with venues for the latest details.

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Friday, Oct. 23

A League of Her Own
Local DJs and dancing • 21+ • No Cover

Bunker
CLUBPOP, 10pm-3:30am • Pop and House with DJ Adamusic (Los Angeles) • $6 drinks, 10-11pm • 21+ • $15 Cover starting at 11pm

Crush Dance Bar
Open 5pm-3am • Happy Hour until 8pm: $6 well drinks; $9 Crushes, Tito’s, pitchers of beer and NUTRL • DJ Matt Bailer and Alex Love, 10pm • $3 vodka, 10-11pm • 21+ • No Cover

Green Lantern
Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Dirtee Disco with DJ Darryl Strickland, 10pm • 21+ • No Cover

JR.’s Bar
Open 4pm-late • Weekday Happy Hour, 4-8pm: $5 rail drinks • Vitamin C drag show, hosted by Citrine the Queen, 10pm • 21+ • No Cover

Number Nine
Open 4pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • 21+ • No Cover

Pitchers
Five bars, video games, DJs and dancing • Food and outdoor patios • 21+ • No Cover

Trade
Open 5pm • XL Happy Hour, 5-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • Free pizza and $8 pitchers of beer • The Jax & Evry Show, hosted by Evry Pleasure and Jaxknife Complex, 7pm • RuPaul’s Drag Race viewing, 8pm • WTF Friday with DJs WESSTHEDJ and Ed Bailey in the Shark Tank and rotating guest DJs in Trade Classic • 21+ • No Cover

Violet
Open 5pm-2am • Happy Hour, 5-8pm: $7 martinis, Manhattans and Old Fashioneds; $2 off select cocktails; $7 beers and wines • 21+ • No Cover

Venue detailsBack to dates

Saturday, Oct. 24

A League of Her Own
Local DJs and dancing • 21+ • No Cover

Bunker
Brat from the Grave, 10pm-3:30am • Hyperpop with DJ Miscalculated • Special performance by Venetian • $6 drinks, 10-11pm • 21+ • $20 Cover starting at 11pm

Crush Dance Bar
Open 2pm-3am • DJs Alex Love and Sidekick, 10pm • $3 vodka, 10-11pm • 21+ • No Cover

Green Lantern
Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • JOX underwear party with DJ DJ, 10pm • 21+ • $5 Cover upstairs

JR.’s Bar
Open 1pm-late • Howl-O-Ween Block Party, 1-7pm • Showtunes Replay, 5-9pm • Banshees Rock n Roll Drag Show, hosted by Jane Saw, 10pm • 21+ • No Cover

Number Nine
Open 2pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • Latin Happy Hour upstairs, hosted by Mari Con Carne with DJ Alvamp, 4-9pm • VJs BacK2bACk 9pm • 21+ • No Cover

Pitchers
Five bars, video games and outdoor patios • Kitchen open late until 1:30am • Local DJs • 21+ • No Cover

Trade
Open 2pm • XL Happy Hour, 2-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • CLASH drag show, hosted by Tatianna and Crimsyn with rotating performers, 11pm • CTRL Dance Party in the Shark Tank • 21+ • No Cover

Violet
Open 2pm-2am • Karaoke, 9pm • 21+ • No Cover

Venue detailsBack to dates

Sunday, Oct. 25

Bunker
2000s Pop Latino, 9pm-1:30am • Latin music with DJ Milko • $6 drinks, 9-10pm • $8 Cuba Libres all night • 21+ • No Cover

Crush Dance Bar
Open 2pm-1am • Hot Dog Sunday with DJ Matt Bailer • $9 Crushes and Tito’s all day • Free hot dogs while supplies last • 21+ • No Cover

Green Lantern
Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Karaoke with Kevin, 9:30pm • Shirtless upstairs, 10-11pm • 21+ • No Cover

JR.’s Bar
Open 1pm-late • Sunday Funday: $4 Skyy and $4 Truly draft all day • King of Drag watch party, hosted by Baphomette, 9pm • 21+ • No Cover

Number Nine
Open 2pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • 21+ • No Cover

Pitchers
Showtunes, 2-8pm • Televised sports • $13 pizza and drink combo • $35 Suncruiser buckets • 21+ • No Cover

Trade
Open 2pm • XL Happy Hour, 2-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • 21+ • No Cover

Violet
Open 2pm-midnight • 21+ • No Cover

Venue detailsBack to dates

JR.'s Monday Night Showtunes, Monday, Oct. 19, 2026 - Photo: Judy Schloss/Metro Weekly
JR.’s Monday Night Showtunes, Monday, Oct. 19, 2026 – Photo: Judy Schloss/Metro Weekly

Monday, Oct. 26

Green Lantern
Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Karaoke with Marcus, 9:30pm • 21+ • No Cover

JR.’s Bar
Open 2pm-late • Weekday Happy Hour, 4-8pm: $5 rail drinks • Halloween Musical Mondays Showtunes, 9pm-late • $4 draft beer and $4 Truly draft • 21+ • No Cover

Number Nine
Open 5pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • 21+ • No Cover

Trade
Open 5pm • XL Happy Hour, 5-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • 21+ • No Cover

Violet
Open 5-11pm • Happy Hour, 5-8pm: $7 martinis, Manhattans and Old Fashioneds; $2 off select cocktails; $7 beers and wines • 21+ • No Cover

Venue detailsBack to dates

Tuesday, Oct. 27

Crush Dance Bar
Open 5pm-midnight • All-day Happy Hour: $6 well drinks; $9 Crushes, Tito’s, pitchers of beer and NUTRL • Trivia hosted by J Street Trivia, 7pm • Free well drink for patrons in drag or high heels before or after the High Heel Race • 21+ • No Cover

Green Lantern
Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Latin Karaoke with Flavio, 9:30pm • 21+ • No Cover

JR.’s Bar
Open 4pm-late • Weekday Happy Hour, 4-8pm: $5 rail drinks • High Heel Race Afters, 9pm-late • $9 specialty cocktails; $4 draft beer and draft Truly • 21+ • No Cover

Number Nine
Open 5pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • 21+ • No Cover

Trade
Open 5pm • XL Happy Hour, 5-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • High Heel Race After Party • 21+ • No Cover

Violet
Open 5-11pm • Happy Hour, 5-8pm: $7 martinis, Manhattans and Old Fashioneds; $2 off select cocktails; $7 beers and wines • The Echinacea Monroe Show, 7pm • 21+ • No Cover

Venue detailsBack to dates

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Wednesday, Oct. 28

Crush Dance Bar
Open 5pm-midnight • Happy Hour until 8pm: $6 well drinks; $9 Crushes, Tito’s, pitchers of beer and NUTRL • Drag Bingo with Lena Lett and Tula • Music by DJ Jason Royce, 8pm • $6 well drinks, 10pm-midnight • GMCW Piano Open Mic Night, 8-11pm • 21+ • No Cover

Green Lantern
Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Karaoke with Jonathon, 9:30pm • 21+ • No Cover

JR.’s Bar
Open 4pm-late • Weekday Happy Hour, 4-8pm: $5 rail drinks • Survivor Season 51 watch party, 8pm • 21+ • No Cover

Number Nine
Open 5pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • 21+ • No Cover

Pitchers
Half-price burger night • Televised sports • 21+ • No Cover

Trade
Open 5pm • XL Happy Hour, 5-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • Loteria in Trade Classic, 8pm • Mx. Trade Competition in Trade Classic, 10pm • 21+ • No Cover

Violet
Open 5-11pm • Happy Hour, 5-8pm: $7 martinis, Manhattans and Old Fashioneds; $2 off select cocktails; $7 beers and wines • 21+ • No Cover

Venue detailsBack to dates

JR.'s Monday Night Showtunes, Monday, Oct. 19, 2026 - Photo: Judy Schloss/Metro Weekly
JR.’s Monday Night Showtunes, Monday, Oct. 19, 2026 – Photo: Judy Schloss/Metro Weekly

Thursday, Oct. 29

A League of Her Own
LezzBingo with prizes and video games • Drag show afterward • 21+ • No Cover

Bunker
Demons, 10pm-2:30am • Hyperpop and House with DJs Dymytrii, B2B, DRØM • $6 drinks, 10-11pm • 21+ • No Cover

Crush Dance Bar
Open 5pm-2am • Happy Hour until 8pm: $6 well drinks; $9 Crushes, Tito’s, pitchers of beer and NUTRL • DJ Alex Love, 10pm • Throwdown Thursday Drag Show hosted by Venetian, 10:30pm • $3 vodka, 10-11pm; $6 well drinks, 10pm-midnight • 21+ • No Cover

Green Lantern
Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Shirtless patrons drink free, 10-11pm • Free drink for patrons in underwear, midnight-12:30am • 21+ • No Cover

JR.’s Bar
Open 4pm-late • Weekday Happy Hour, 4-8pm: $5 rail drinks • 21+ • No Cover

Number Nine
Open 5pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • 21+ • No Cover

Pitchers
Thirst Trap Thursday drag show with Cake Pop • Trivia with Crimsyn • Gaming, food, and outdoor patios • 21+ • No Cover

Trade
Open 5pm • XL Happy Hour, 5-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • Noche de las Putas (Latin Dance Party) in the Shark Tank, 9pm • 21+ • No Cover

Violet
Open 5-11pm • Happy Hour, 5-8pm: $7 martinis, Manhattans and Old Fashioneds; $2 off select cocktails; $7 beers and wines • Stream Queens Halloween Drag Show with Jasmine Kennedie and Desiree Dik, 8pm • 21+ • No Cover

Venue detailsBack to dates

Friday, Oct. 30

A League of Her Own
Local DJs and dancing • 21+ • No Cover

Bunker
Macabra, 10pm-3am • Tribal House and Circuit with DJ Filipe Guerra (Brazil) • $6 drinks, 10-11pm • 21+ • $20 Cover starting at 11pm

Crush Dance Bar
Open 5pm-3am • Happy Hour until 8pm: $6 well drinks; $9 Crushes, Tito’s, pitchers of beer and NUTRL • DJs Keenan Orr and Sidekick, 10pm • $3 vodka, 10-11pm • $500 cash costume contest, hosted by Venetian, 11pm • 21+ • No Cover

Green Lantern
Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Hardcore Halloween with DJ Jason Royce • Costume contest at midnight: $500 cash first prize; $200 cash second prize • 21+ • No Cover

JR.’s Bar
Open 4pm-late • Weekday Happy Hour, 4-8pm: $5 rail drinks • Halloween and Drag, Part 1: Cosplay drag show, hosted by Sirene Noir Sidora Jackson, 10pm • 21+ • No Cover

Number Nine
Open 4pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 8pm and receive the second before 9pm • Halloween Party with VJs BacK2bACk • 21+ • No Cover

Pitchers
Five bars, video games, DJs and dancing • Food and outdoor patios • 21+ • No Cover

Trade
Open 5pm • XL Happy Hour, 5-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • Free pizza and $8 pitchers of beer • The Jax & Evry Show, hosted by Evry Pleasure and Jaxknife Complex, 7pm • RuPaul’s Drag Race viewing, 8pm • WTF Friday presents Trick or Trade with a $500 Costume Contest and DJs WESSTHEDJ and Ed Bailey in the Shark Tank and rotating guest DJs in Trade Classic • 21+ • No Cover

Violet
Open 5pm-2am • Happy Hour, 5-8pm: $7 martinis, Manhattans and Old Fashioneds; $2 off select cocktails; $7 beers and wines • The Sisters Grimm: A Night of Horror Disney Drag with Citrine the Queen, Darcy De La Cuadra, and Tijuana Spark, 7:30pm • 21+ • No Cover

Venue detailsBack to dates

Saturday, Oct. 31

A League of Her Own
Local DJs and dancing • 21+ • No Cover

Bunker
Bunker’s Freak Show, 10pm-3am • Progressive and Tech House with DJs Cake Pop! and Michael Navarro • $6 drinks, 10-11pm • 21+ • $20 Cover starting at 11pm

Crush Dance Bar
Open 2pm-3am • DJs Alex Love and Norm Hill, 10pm • $3 vodka, 10-11pm • $1,000 Cash Costume Contest, hosted by Lena Lett and Tula, 10pm • 21+ • No Cover

Green Lantern
Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Fright Night — ONYX Bar Night/Leather Halloween, 10pm • 21+ • $10 Cover upstairs

JR.’s Bar
Open 1pm-late • Showtunes Replay, 5-9pm • Halloween and Drag, Part 2: Scorpio Season drag show, 10pm • 21+ • No Cover

Number Nine
Open 2pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • Latin Happy Hour upstairs, hosted by Mari Con Carne with DJ Alvamp, 4-9pm • Halloween Party with DJ KCB • 21+ • No Cover

Pitchers
Five bars, video games and outdoor patios • Kitchen open late until 1:30am • Local DJs • 21+ • No Cover

Trade
Open 2pm • XL Happy Hour, 2-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • Clash Drag Show, hosted by Tatianna and Crimsyn with rotating performers, 11pm • Sharkula Halloween Party with a $500 Costume Contest in the Shark Tank, 9pm • 21+ • No Cover

Violet
Open 2pm-2am • Karaoke Costume Contest, hosted by Echinacea Monroe, 9pm • Competition, 10pm • 21+ • No Cover

Venue detailsBack to dates

Sunday, Nov. 1

Bunker
Unholy, 3:30am-8am • Circuit and Tribal House with DJ Dani Toro (Spain) • 21+ • $30 Cover • La Muerta: Día de los Muertos, 9pm-2am • Latin music with DJ Alex Mendez • $6 drinks, 9-10pm • $8 Cuba Libres all night • 21+ • $10 Cover

Crush Dance Bar
Open 2pm-1am • Hot Dog Sunday with DJ Matt Bailer • $9 Crushes and Tito’s all day • Free hot dogs while supplies last • 21+ • No Cover

Green Lantern
Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Karaoke with Kevin, 9:30pm • Shirtless upstairs, 10-11pm • 21+ • No Cover

JR.’s Bar
Open 1pm-late • Sunday Funday: $4 Skyy and $4 Truly draft all day • Sunday Scaries drag show, hosted by Baphomette, 7pm • 21+ • No Cover

Number Nine
Open 2pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • 21+ • No Cover

Pitchers
Showtunes, 2-8pm • Televised sports • $13 pizza and drink combo • $35 Suncruiser buckets • 21+ • No Cover

Trade
Open 2pm • XL Happy Hour, 2-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • 21+ • No Cover

Violet
Open 2pm-midnight • 21+ • No Cover

Venue detailsBack to dates

Participating Venues

A League of Her Own
2319 18th St. NW
www.alohodc.com
IG: @alohodc

Bunker
2001 14th St. NW
www.bunkerdc.com
IG: @bunkerclubdc

Crush Dance Bar
2007 14th St. NW
www.crushbardc.com
IG: @crushdancebar

Green Lantern
1335 Green Ct. NW
202-347-4533
www.greenlanterndc.com
IG: @greenlantern1335

JR.’s Bar
1519 17th St. NW
www.jrsbardc.com
IG: @jrs_bar_dc

Number Nine
1435 P St. NW
www.numberninedc.com
IG: @numberninedc

Pitchers
2317 18th St. NW
www.pitchersbardc.com
IG: @pitchersdc

Trade
1410 14th St. NW
www.tradebardc.com
IG: @tradebardc

Violet
2014 9th St. NW
410-980-2970
www.violetbardc.com
IG: @Violetgaybardc

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MAKE PLANS. GO OUT.
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