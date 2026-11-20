Here’s what’s happening at D.C.’s LGBTQ bars from Friday, Nov. 20 through Sunday, Dec. 6, 2026.
This week’s featured Scene: Cobalt Reunion at Crush Dance Bar, Saturday, Nov. 14, 2026. Photographs by Judy Schloss.
Listings are provided by participating venues and are subject to change. Metro Weekly makes every effort to ensure accuracy but is not responsible for errors or schedule changes. Check with venues for the latest details.
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A League of Her Own
Local DJs and dancing • 21+ • No Cover
Bunker
QTS: Farius Queer Trance Party, 10pm-3:30am • Trance with DJ Solarstone, support by Aldor • $20 Cover starting at 10pm • 21+
Crush Dance Bar
Open 5pm-3am • Happy Hour until 8pm: $6 well drinks; $9 Crushes, Tito’s, pitchers of beer and NUTRL • $3 vodka, 10-11pm • DJs Keenan Orr & Kziilla • 21+ • No Cover
Green Lantern
Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Rough House with DJs Lemz and Dean Sullivan, 10pm • $10 Cover • 21+
JR.’s Bar
Open 4pm-late • Weekday Happy Hour, 4-8pm: $5 rail drinks • Vitamin C drag show, hosted by Citrine the Queen, 10pm • 21+ • No Cover
Number Nine
Open 4pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 8pm and receive the second before 9pm • 21+ • No Cover
Pitchers
Five bars, video games, DJs and dancing, 10pm-3am • Food and outdoor patios • Happy Hour, 5-8pm: $5 domestic beers and $8 house wines • 21+ • No Cover
Trade
Open 5pm • XL Happy Hour, 5-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • Free pizza and $8 pitchers of beer • The Jax & Evry Show, hosted by Evry Pleasure and Jaxknife Complex, 7pm • RuPaul’s Drag Race viewing, 8pm • WTF Friday with DJs WESSTHEDJ and Ed Bailey in the Shark Tank and rotating guest DJs in Trade Classic • 21+ • No Cover
Violet
Open 5pm-2am • Happy Hour, 5-8pm: $7 martinis, Manhattans and Old Fashioneds; $2 off select cocktails; $7 beers and wines • DJ Yo Will!, 8pm • 21+ • No Cover
A League of Her Own
Local DJs and dancing • 21+ • No Cover
Bunker
Locker Room: Season Finale, 10pm-3:30am • Tech house with DJ Eddie Martinez • $6 drinks, 10-11pm • $20 Cover starting at 11pm • 21+
Crush Dance Bar
Open 2pm-3am • $3 vodka, 10-11pm • DJs Majr and Sidekick • 21+ • No Cover
Green Lantern
Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • BearCave with DJ Popperz and GoGo Dancers, 9pm • 21+ • No Cover
JR.’s Bar
Open 1pm-late • Showtunes Replay, 5-9pm • Con Acento, Latinx Night, hosted by Evry Pleasure, 9:30pm • 21+ • No Cover
Number Nine
Open 2pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • Latin Happy Hour upstairs, hosted by Mari Con Carne, 4-9pm • DJ Phil Reese, 9pm • 21+ • No Cover
Pitchers
Five bars, video games and outdoor patios • Kitchen open late until 1:30am • Local DJs, 10pm-3am • Happy Hour, 5-8pm: $5 domestic beers and $8 house wines • Pitch Me This Drag Show, hosted by Desiree Dik, 10:30-11:30pm • 21+ • No Cover
Trade
Open 2pm • XL Happy Hour, 2-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • Sweet Spot, 10pm • Clash Drag Show, hosted by Tatianna and Crimsyn with rotating performers, 11pm • 21+ • No Cover
Violet
Open 2pm-2am • Karaoke with Shawn Morris, 9pm • 21+ • No Cover
Bunker
A Very Bidi Bidi Bom Bom Sunday: Selena Night, 9pm-1:30am • Latin music with DJ Milko • Special performance by Mayline Guerrero • $6 drinks, 9-10pm; $8 Cuba Libres and Spicy Aguardiente shots all night • 21+ • No Cover
Crush Dance Bar
Open 2pm-1am • Hot Dog Sunday with DJ Matt Bailer • $9 Crushes and Tito’s all day • Free hot dogs while supplies last • 21+ • No Cover
Green Lantern
Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Karaoke with Kevin, 9:30pm • Shirtless upstairs, 10-11pm • DJ Popperz • 21+ • No Cover
JR.’s Bar
Open 1pm-late • Sunday Funday: $4 Skyy and $4 Truly draft all day • Sunday Scaries Drag Show, hosted by Baphomette, 7pm • 21+ • No Cover
Number Nine
Open 2pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • 21+ • No Cover
Pitchers
Showtunes upstairs, noon-6pm • Sunday Football, noon-midnight • $13 pizza plus a rail drink, beer or soda during opening hours • Close at midnight • 21+ • No Cover
Trade
Open 2pm • XL Happy Hour, 2-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • 21+ • No Cover
Violet
Open 2pm-midnight • The Gleek Out: A Glee Fan Drag Show, 4pm • 21+ • No Cover
Green Lantern
Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Karaoke with Marcus, 9:30pm • 21+ • No Cover
JR.’s Bar
Open 4pm-late • Weekday Happy Hour, 4-8pm: $5 rail drinks • Musical Mondays Showtunes, 9pm-late • $4 draft beer and $4 Truly draft • 21+ • No Cover
Number Nine
Open 5pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • 21+ • No Cover
Trade
Open 5pm • XL Happy Hour, 5-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • Gay Ass Trivia with host Tammy Kay • 21+ • No Cover
Crush Dance Bar
Open 5pm-midnight • All-day Happy Hour: $6 well drinks; $9 Crushes, Tito’s, pitchers of beer and NUTRL • Trivia hosted by J Street Trivia, 7pm • 21+ • No Cover
Green Lantern
Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Latin Karaoke with Flavio, 9:30pm • 21+ • No Cover
JR.’s Bar
Open 4pm-late • Weekday Happy Hour, 4-8pm: $5 rail drinks • Flashback retro music with Jason Royce and free Goldilocks Trivia, 8pm-late • $9 specialty cocktails; $4 draft beer and draft Truly • 21+ • No Cover
Number Nine
Open 5pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • 21+ • No Cover
Pitchers
Happy Hour, 5-8pm: $5 domestic beers and $8 house wines • $8 Tito’s drinks and $8 loaded tots during opening hours • Karaoke, 8:30-11:30pm • 21+ • No Cover
Trade
Open 5pm • XL Happy Hour, 5-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • Dragula Viewing Party, 8pm • 21+ • No Cover
Violet
Open 5-11pm • Happy Hour, 5-8pm: $7 martinis, Manhattans and Old Fashioneds; $2 off select cocktails; $7 beers and wines • The Echinacea Monroe Show, 7pm • 21+ • No Cover
Crush Dance Bar
Open 5pm-2am • Drag Bingo, 8pm • Happy Hour until 8pm: $6 well drinks; $9 Crushes, Tito’s, pitchers of beer and NUTRL • $6 well drinks, 10pm-midnight • 21+ • No Cover
Green Lantern
Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Thanksgiving Eve: shirtless patrons drink free, 10-11pm; free drink for patrons in underwear, midnight-12:30am • Karaoke with Jonathon on the first floor, 9:30pm • Dancing with DJ Darryl Strickland on the second floor • Open until 2am • 21+ • No Cover
JR.’s Bar
Open 4pm-late • Weekday Happy Hour, 4-8pm: $5 rail drinks • 21+ • No Cover
Number Nine
Open 5pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • 21+ • No Cover
Pitchers
Happy Hour, 5-8pm: $5 domestic beers and $8 house wines • Half-Price Burger Night, 5-11pm (dine-in only) • 21+ • No Cover
Trade
Open 5pm • XL Happy Hour, 5-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • 21+ • No Cover
Violet
Open 5-11pm • Happy Hour, 5-8pm: $7 martinis, Manhattans and Old Fashioneds; $2 off select cocktails; $7 beers and wines • The Sisters Grimm: THANK(sgiving) U, Next: An Ariana Grande Holiday Variety Show, 7:30pm • 21+ • No Cover
A League of Her Own
Closed for Thanksgiving.
Bunker
Closed for Thanksgiving.
Crush Dance Bar
Open 7pm-2am • $3 vodka, 10-11pm; $6 well drinks, 10pm-midnight • 21+ • No Cover
Green Lantern
Open 9pm • Shirtless patrons drink free, 10-11pm • Free drink for patrons in underwear, midnight-12:30am • DJ Back Back • 21+ • No Cover
JR.’s Bar
Open 7pm-late • $5 rail drinks • 21+ • No Cover
Number Nine
Closed for Thanksgiving.
Pitchers
Closed for Thanksgiving.
Trade
Open 7pm • Fam Night with Trade’s family of DJs • Country and western line dancing in the Shark Tank, 7pm • 21+ • No Cover
Violet
Closed for Thanksgiving.
A League of Her Own
Local DJs and dancing • 21+ • No Cover
Crush Dance Bar
Open 7pm-3am • Happy Hour until 8pm: $6 well drinks; $9 Crushes, Tito’s, pitchers of beer and NUTRL • $3 vodka, 10-11pm • DJs Lemz and Matt Bailer, 10pm • 21+ • No Cover
Green Lantern
Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Dirtee Disco Underwear Party with DJ Darryl Strickland, 10pm • 21+ • No Cover
JR.’s Bar
Open 2pm-late • Weekday Happy Hour, 4-8pm: $5 rail drinks • Vitamin C drag show, hosted by Citrine the Queen, 10pm • 21+ • No Cover
Number Nine
Open 4pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 8pm and receive the second before 9pm • 21+ • No Cover
Pitchers
Five bars, video games, DJs and dancing, 10pm-3am • Food and outdoor patios • Happy Hour, 5-8pm: $5 domestic beers and $8 house wines • 21+ • No Cover
Trade
Open 5pm • XL Happy Hour, 5-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • Free pizza and $8 pitchers of beer • The Jax & Evry Show, hosted by Evry Pleasure and Jaxknife Complex, 7pm • RuPaul’s Drag Race viewing, 8pm • WTF Friday with DJs WESSTHEDJ and Ed Bailey in the Shark Tank and rotating guest DJs in Trade Classic • 21+ • No Cover
Violet
Open 5pm-2am • Happy Hour, 5-8pm: $7 martinis, Manhattans and Old Fashioneds; $2 off select cocktails; $7 beers and wines • 21+ • No Cover
A League of Her Own
Local DJs and dancing • 21+ • No Cover
Crush Dance Bar
Open 2pm-3am • $3 vodka, 10-11pm • DJs Alvamp and Norm Hill • 21+ • No Cover
Green Lantern
Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • JOX Jocks & Underwear Party with DJ DJ and GoGo Dancers, 10pm • 21+ • No Cover
JR.’s Bar
Open 1pm-late • Showtunes Replay, 5-9pm • Banshees, Rock N Roll Drag Show, hosted by Jane Saw, 10pm • 21+ • No Cover
Number Nine
Open 2pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • Latin Happy Hour upstairs, hosted by Mari Con Carne, 4-9pm • VJs BacK2bACk, 9pm • 21+ • No Cover
Pitchers
Five bars, video games and outdoor patios • Kitchen open late until 1:30am • Local DJs, 10pm-3am • Happy Hour, 5-8pm: $5 domestic beers and $8 house wines • Pitch Slap Drag Show, hosted by Druex Sidora, 10:30-11:30pm • 21+ • No Cover
Trade
Open 2pm • XL Happy Hour, 2-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • CTRL in The Shark Tank, 10pm • Clash Drag Show, hosted by Tatianna and Crimsyn with rotating performers, 11pm • 21+ • No Cover
Violet
Open 2pm-2am • Karaoke, 9pm • 21+ • No Cover
Crush Dance Bar
Open 2pm-1am • Hot Dog Sunday with DJ Matt Bailer • $9 Crushes and Tito’s all day • Free hot dogs while supplies last • 21+ • No Cover
Green Lantern
Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Karaoke with Kevin, 9:30pm • Shirtless upstairs, 10-11pm • DJ Popperz • 21+ • No Cover
JR.’s Bar
Open 1pm-late • Sunday Funday: $4 Skyy and $4 Truly draft all day • Sunday Scaries Drag Show, hosted by Baphomette, 7pm • 21+ • No Cover
Number Nine
Open 2pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • 21+ • No Cover
Pitchers
Showtunes upstairs, noon-6pm • Sunday Football, noon-midnight • $13 pizza plus a rail drink, beer or soda during opening hours • Close at midnight • 21+ • No Cover
Trade
Open 2pm • XL Happy Hour, 2-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • 21+ • No Cover
Violet
Open 2pm-midnight • 21+ • No Cover
Green Lantern
Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Karaoke with Marcus, 9:30pm • 21+ • No Cover
JR.’s Bar
Open 4pm-late • Weekday Happy Hour, 4-8pm: $5 rail drinks • Musical Mondays Showtunes, 9pm-late • $4 draft beer and $4 Truly draft • 21+ • No Cover
Number Nine
Open 5pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • 21+ • No Cover
Trade
Open 5pm • XL Happy Hour, 5-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • Gay Ass Trivia with host Tammy Kay • 21+ • No Cover
Violet
Closed.
Crush Dance Bar
Open 5pm-midnight • All-day Happy Hour: $6 well drinks; $9 Crushes, Tito’s, pitchers of beer and NUTRL • Trivia hosted by J Street Trivia, 7pm • 21+ • No Cover
Green Lantern
Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Latin Karaoke with Flavio, 9:30pm • 21+ • No Cover
JR.’s Bar
Open 4pm-late • Weekday Happy Hour, 4-8pm: $5 rail drinks • Flashback retro music with Jason Royce and free Goldilocks Trivia, 8pm-late • $9 specialty cocktails; $4 draft beer and draft Truly • 21+ • No Cover
Number Nine
Open 5pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • 21+ • No Cover
Trade
Open 5pm • XL Happy Hour, 5-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • Dragula Viewing Party, 8pm • 21+ • No Cover
Violet
Open 5-11pm • Happy Hour, 5-8pm: $7 martinis, Manhattans and Old Fashioneds; $2 off select cocktails; $7 beers and wines • The Echinacea Monroe Show, 7pm • 21+ • No Cover
Crush Dance Bar
Open 5pm-midnight • Happy Hour until 8pm: $6 well drinks; $9 Crushes, Tito’s, pitchers of beer and NUTRL • Drag Bingo with Lena Lett and Tula • Music by DJ Jason Royce, 8pm • $6 well drinks, 10pm-midnight • 21+ • No Cover
Green Lantern
Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Karaoke with Jonathon, 9:30pm • 21+ • No Cover
JR.’s Bar
Open 4pm-late • Weekday Happy Hour, 4-8pm: $5 rail drinks • Survivor Season 51 watch party, 8pm • 21+ • No Cover
Number Nine
Open 5pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • 21+ • No Cover
Trade
Open 5pm • XL Happy Hour, 5-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • CHAOTICA improv drag show, 9pm • 21+ • No Cover
Violet
Open 5-11pm • Happy Hour, 5-8pm: $7 martinis, Manhattans and Old Fashioneds; $2 off select cocktails; $7 beers and wines • 21+ • No Cover
A League of Her Own
LezzBingo with prizes and video games • Drag show afterward • 21+ • No Cover
Crush Dance Bar
Open 5pm-2am • Happy Hour until 8pm: $6 well drinks; $9 Crushes, Tito’s, pitchers of beer and NUTRL • Throwdown Thursday Drag Show hosted by Venetian, 10:30pm • $3 vodka, 10-11pm; $6 well drinks, 10pm-midnight • 21+ • No Cover
Green Lantern
Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Shirtless patrons drink free, 10-11pm • Free drink for patrons in underwear, midnight-12:30am • 21+ • No Cover
JR.’s Bar
Open 4pm-late • Weekday Happy Hour, 4-8pm: $5 rail drinks • 21+ • No Cover
Number Nine
Open 5pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • 21+ • No Cover
Trade
Open 5pm • XL Happy Hour, 5-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • SLEAZE Dance Party, 10pm • 21+ • No Cover
Violet
Open 5-11pm • Happy Hour, 5-8pm: $7 martinis, Manhattans and Old Fashioneds; $2 off select cocktails; $7 beers and wines • 21+ • No Cover
A League of Her Own
Local DJs and dancing • 21+ • No Cover
Crush Dance Bar
Open 5pm-3am • Happy Hour until 8pm: $6 well drinks; $9 Crushes, Tito’s, pitchers of beer and NUTRL • $3 vodka, 10-11pm • Grizzly Bear Happy Hour, 6-10pm • DJs Alvamp and Keenan Orr, 10pm • 21+ • No Cover
Green Lantern
Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • 21+ • No Cover
JR.’s Bar
Open 4pm-late • Weekday Happy Hour, 4-8pm: $5 rail drinks • Vitamin C drag show, hosted by Citrine the Queen, 10pm • 21+ • No Cover
Number Nine
Open 4pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 8pm and receive the second before 9pm • 21+ • No Cover
Trade
Open 5pm • XL Happy Hour, 5-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • Free pizza and $8 pitchers of beer • The Jax & Evry Show, hosted by Evry Pleasure and Jaxknife Complex, 7pm • RuPaul’s Drag Race viewing, 8pm • WTF Friday with DJs WESSTHEDJ and Ed Bailey in the Shark Tank and rotating guest DJs in Trade Classic • 21+ • No Cover
Violet
Open 5pm-2am • Happy Hour, 5-8pm: $7 martinis, Manhattans and Old Fashioneds; $2 off select cocktails; $7 beers and wines • 21+ • No Cover
A League of Her Own
Local DJs and dancing • 21+ • No Cover
Crush Dance Bar
Open 2pm-3am • $3 vodka, 10-11pm • DJs Alex Love and Sidekick, 10pm • 21+ • No Cover
Green Lantern
Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • 21+ • No Cover
JR.’s Bar
Open 1pm-late • Showtunes Replay, 5-9pm • 21+ • No Cover
Number Nine
Open 2pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • Latin Happy Hour upstairs, hosted by Mari Con Carne, 4-9pm • Late Night Latin Night with DJ ALVAMP, 9pm • 21+ • No Cover
Trade
Open 2pm • XL Happy Hour, 2-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • DJ DICKERMAN in the Shark Tank, 10pm • Clash Drag Show, hosted by Tatianna and Crimsyn with rotating performers, 11pm • 21+ • No Cover
Violet
Open 2pm-2am • Karaoke with Echinacea (Solomon), 9pm • 21+ • No Cover
Crush Dance Bar
Open 2pm-1am • Hot Dog Sunday with DJ Matt Bailer • $9 Crushes and Tito’s all day • Free hot dogs while supplies last • 21+ • No Cover
Green Lantern
Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Karaoke with Kevin, 9:30pm • Shirtless upstairs, 10-11pm • 21+ • No Cover
JR.’s Bar
Open 1pm-late • Sunday Funday: $4 Skyy and $4 Truly draft all day • Sunday Scaries Drag Show, hosted by Baphomette, 7pm • 21+ • No Cover
Number Nine
Open 2pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • 21+ • No Cover
Trade
Open 2pm • XL Happy Hour, 2-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • 21+ • No Cover
Violet
Open 2pm-midnight • 21+ • No Cover
A League of Her Own
2319 18th St. NW
www.alohodc.com
IG: @alohodc
Bunker
2001 14th St. NW
www.bunkerdc.com
Crush Dance Bar
2007 14th St. NW
www.crushbardc.com
IG: @crushdancebar
Green Lantern
1335 Green Ct. NW
202-347-4533
www.greenlanterndc.com
IG: @greenlantern1335
JR.’s Bar
1519 17th St. NW
www.jrsbardc.com
IG: @jrs_bar_dc
Number Nine
1435 P St. NW
www.numberninedc.com
IG: @numberninedc
Pitchers
2317 18th St. NW
www.pitchersbardc.com
IG: @pitchersdc
Trade
1410 14th St. NW
www.tradebardc.com
IG: @tradebardc
Violet
2014 9th St. NW
410-980-2970
www.violetbardc.com
IG: @Violetgaybardc
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