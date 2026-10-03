DC LGBTQ Nightlife Guide: October 3-10, 2026

Gay adult performer Alfonso Osnaya says he was "knocked out" outside Beaux, an LGBTQ bar in San Francisco's Castro District, after a group of men mocked his work in the adult industry.

Osnaya told Out that the September 17 confrontation began inside the bar. He said he walked away, but the men confronted him outside.

"I took the bait from some judgmental comments and I was alone," Osnaya said. "They were waiting for me outside. I got knocked out, and the next thing I knew, I had the people from Beaux helping me out while the paramedics and cops did their job. Everyone was very sweet, and thankfully, nothing serious happened."