Metro Weekly
Home / Nightlife / DC LGBTQ Nightlife Guide: October 3-10, 2026

DC LGBTQ Nightlife Guide: October 3-10, 2026

Find your next night out with drag shows, DJs, karaoke, trivia, happy hours, and drink specials at participating bars across the city.

By on October 3, 2026

Trade Bar - Photo: Judy Schloss/Metro Weekly
Trade Bar: Saturday, Sept. 26, 2026 – Photo: Judy Schloss/Metro Weekly

Plan your next night out with our weekly nightlife listings, organized by day. Venue addresses, websites, and Instagram links appear below the schedule.

Listings are provided by participating venues and are subject to change. Metro Weekly makes every effort to ensure accuracy but is not responsible for errors or schedule changes. Check with venues for the latest details.

Jump to: Oct. 3Oct. 4Oct. 5Oct. 6Oct. 7Oct. 8Oct. 9Oct. 10Participating Venues

Saturday, Oct. 3

A League of Her Own
Local DJs and dancing • 21+ • No Cover

Bunker
Underwear Party: 3 Year Anniversary, 10pm-3:30am • Progressive Tribal House with DJ Dan Slater • $6 drinks, 10-11pm • 21+ • $20 cover starting at 11pm

Crush Dance Bar
Open 2pm-3am • Two DJs, 10pm • $3 vodka, 10-11pm • 21+ • No Cover

Green Lantern
Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • 21+ • No Cover

JR.’s Bar
Open 1pm-late • Highball Productions DC presents Illegally Blonde Live Drag Musical, 5pm and 9pm • 21+ • $15 Cover

Number Nine
Open 2pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • Latin Happy Hour upstairs, hosted by Mari Con Carne with DJ Alvamp, 4-9pm • 21+ • No Cover

Pitchers
Food, video games and outdoor patios • Drag show, 10pm • Local DJs • 21+ • No Cover

Trade
Open 2pm • XL Happy Hour, 2-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • CLASH drag show, hosted by Tatianna and Crimsyn with rotating performers, 11pm • Guest DJs • 21+ • No Cover

Sunday, Oct. 4

Bunker
Latin Divas: Anitta vs Becky G Night, 9pm-1:30am • Latin music with DJ ALVAMP • $8 Cuba Libres all night • 21+ • No Cover

Crush Dance Bar
Open 2pm-1am • Hot Dog Sunday with DJ Matt Bailer • $9 Crushes and Tito’s all day • Free hot dogs while supplies last • 21+ • No Cover

Green Lantern
Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Karaoke with Kevin, 9:30pm • Shirtless upstairs, 10-11pm • 21+ • No Cover

JR.’s Bar
Open 1pm-late • Sunday Funday: $4 Skyy and $4 Truly draft all day • King of Drag watch party, hosted by Baphomette, 9pm • 21+ • No Cover

Number Nine
Open 2pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • 21+ • No Cover

Pitchers
Showtunes, 2-8pm • 21+ • No Cover

Trade
Open 2pm • XL Happy Hour, 2-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • 21+ • No Cover

Monday, Oct. 5

Green Lantern
Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Karaoke with Marcus, 9:30pm • 21+ • No Cover

JR.’s Bar
Open 4pm-late • Weekday Happy Hour, 4-8pm: $5 rail drinks • Musical Mondays Showtunes, 9pm-late • $4 draft beer and $4 Truly draft • 21+ • No Cover

Number Nine
Open 5pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • 21+ • No cover

Trade
Open 5pm • XL Happy Hour, 5-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • 21+ • No Cover

Tuesday, Oct. 6

Crush Dance Bar
Open 5pm-midnight • All-day Happy Hour: $6 well drinks; $9 Crushes, Tito’s, pitchers of beer and NUTRL • 21+ • No Cover

Green Lantern
Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Latin Karaoke with Flavio, 9:30pm • 21+ • No Cover

JR.’s Bar
Open 4pm-late • Weekday Happy Hour, 4-8pm: $5 rail drinks • Flashback retro music with Jason Royce and free Goldilocks Trivia, 8pm-late • $9 specialty cocktails; $4 draft beer and draft Truly • 21+ • No Cover

Number Nine
Open 5pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • 21+ • No Cover

Trade
Open 5pm • XL Happy Hour, 5-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • 21+ • No Cover

Wednesday, Oct. 7

Crush Dance Bar
Open 5pm-midnight • Happy Hour until 8pm: $6 well drinks; $9 Crushes, Tito’s, pitchers of beer and NUTRL • Drag Bingo with Lena Lett and Tula • Music by DJ Jason Royce, 8pm • $6 well drinks, 10pm-midnight • 21+ • No Cover

Green Lantern
Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Karaoke with Jonathon, 9:30pm • 21+ • No Cover

JR.’s Bar
Open 4pm-late • Weekday Happy Hour, 4-8pm: $5 rail drinks • Survivor Season 51 watch party, 8pm • 21+ • No Cover

Number Nine
Open 5pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • 21+ • No Cover

Pitchers
Half-price burger night • Televised sports • 21+ • No Cover

Trade
Open 5pm • XL Happy Hour, 5-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • Chaotica improv drag show in Trade Classic • 21+ • No Cover

Sign Up for Our Free Magazine & Newsletter

* indicates required

Thursday, Oct. 8

A League of Her Own
LezzBingo with prizes and video games • Drag show afterward • 21+ • No Cover

Bunker
Battle of the Rae’s: Carly Rae Jepsen vs. Addison Rae, 10pm-2:30am • Pop music with DJ DYMYTRII • Special guest Jackie Cox from Season 12 of RuPaul’s Drag Race • Hosted by Tiara Missou • $6 drinks, 10-11pm • 21+ • No Cover

Crush Dance Bar
Open 5pm-2am • Happy Hour until 8pm: $6 well drinks; $9 Crushes, Tito’s, pitchers of beer and NUTRL • DJ, 10pm • $3 vodka, 10-11pm; $6 well drinks, 10pm-midnight • 21+ • No Cover

Green Lantern
Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • Shirtless patrons drink free, 10-11pm • Free drink for patrons in underwear, midnight-12:30am • 21+ • No Cover

JR.’s Bar
Open 4pm-late • Weekday Happy Hour, 4-8pm: $5 rail drinks • 21+ • No cover

Number Nine
Open 5pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • 21+ • No cover

Pitchers
Thirst Trap Thursday drag show with Venus Valhalla and Cake Pop • Trivia with Crimsyn • Gaming, food, and outdoor patios • 21+ • No Cover

Trade
Open 5pm • XL Happy Hour, 5-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • 21+ • No Cover

Friday, Oct. 9

A League of Her Own
Local DJs and dancing • Pretty Boi Drag Show, 9:30pm • 21+ • No Cover

Bunker
Bucked Up, 10pm-3:30am • Tech House with DJ Buck Off (Los Angeles) • $6 drinks, 10-11pm • 21+ • $10 cover starting at 11pm

Crush Dance Bar
Open 5pm-3am • Happy Hour until 8pm: $6 well drinks; $9 Crushes, Tito’s, pitchers of beer and NUTRL • Two DJs, 10pm • $3 vodka, 10-11pm • 21+ • No Cover

Green Lantern
Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • 21+ • No Cover

JR.’s Bar
Open 4pm-late • Weekday Happy Hour, 4-8pm: $5 rail drinks • Bear Happy Hour with featured drink specials, 6-9pm • Vitamin C drag show, hosted by Citrine the Queen, 10pm • 21+ • No Cover

Number Nine
Open 4pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • 21+ • No Cover

Pitchers
Five rooms, video games, DJs and dancing • Food and outdoor patios • 21+ • No Cover

Trade
Open 5pm • XL Happy Hour, 5-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • Free pizza and $8 pitchers of beer • The Jax & Evry Show, hosted by Evry Pleasure and Jaxknife Complex, 7pm • RuPaul’s Drag Race viewing, 8pm • WTF Friday with DJs WESSTHEDJ and Ed Bailey in the Shark Tank and rotating guest DJs in Trade Classic • Hellfire Club party in Trade Classic • 21+ • No Cover

Saturday, Oct. 10

A League of Her Own
Local DJs and dancing • 21+ • No Cover

Bunker
Lights Out Swimsuit Party, 10pm-3:30am • Progressive Tribal House with DJ Juanse • $6 drinks, 10-11pm • 21+ • $20 cover starting at 11pm

Crush Dance Bar
Open 2pm-3am • Two DJs, 10pm • $3 vodka, 10-11pm • 21+ • No Cover

Green Lantern
Happy Hour, 4-8pm: $3.50 rail drinks and domestic beer; discounts on premium drinks and draft beer • 21+ • No Cover

JR.’s Bar
Open 1pm-late • Showtunes Replay, 5-9pm • 21+ • No Cover

Number Nine
Open 2pm • 2-for-1 Happy Hour: order the first drink before 7pm and receive the second before 8pm • Latin Happy Hour upstairs, hosted by Mari Con Carne with DJ Alvamp, 4-9pm • 21+ • No Cover

Pitchers
Food, video games and outdoor patios • Drag show, 10pm • Local DJs • 21+ • No Cover

Trade
Open 2pm • XL Happy Hour, 2-9pm: drinks served in XL cups for the regular price; beer $5.50 • CLASH drag show, hosted by Tatianna and Crimsyn with rotating performers, 11pm • DJ CAKEPOP! in the Shark Tank • 21+

Trade Bar: Sept. 26, 2026 - Photo: Judy Schloss/Metro Weekly
Trade Bar: Sept. 26, 2026 – Photo: Judy Schloss/Metro Weekly

Participating Venues

A League of Her Own
2319 18th St. NW
www.alohodc.com
IG: @alohodc

Bunker
2001 14th St. NW
www.bunkerdc.com
IG: @bunkerclubdc

Crush Dance Bar
2007 14th St. NW
www.crushbardc.com
IG: @crushdancebar

Green Lantern
1335 Green Ct. NW
202-347-4533
www.greenlanterndc.com
IG: @greenlantern1335

JR.’s Bar
1519 17th St. NW
www.jrsbardc.com
IG: @jrs_bar_dc

Number Nine
1435 P St. NW
www.numberninedc.com
IG: @numberninedc

Pitchers
2317 18th St. NW
www.pitchersbardc.com
IG: @pitchersdc

Trade
1410 14th St. NW
www.tradebardc.com
IG: @tradebardc

Make Plans. Go Out.

Sign up for Metro Weekly’s Happy Hour newsletter and find your next night out.

More from Metro Weekly:

Related Items