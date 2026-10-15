The Week in DC LGBTQ Nightlife: October 17-25, 2026

For James Seol, appearing at the National Theatre in Washington, D.C., is a homecoming.

"I'm gonna be a little cliche here," says the gay actor, who was raised in Springfield, Virginia, "but it's a little bit of a dream come true. When I was just starting out, my family might have been a little bit uncertain about this career choice. And to be able to come to a theater that I actually grew up going to -- I remember seeing the first national tour of the original production of Ragtime -- and then having my family -- a big contingent of family, by the way -- come to see me perform there is a really, really great feeling."